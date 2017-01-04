Eto’o için final günü!

Uzunca bir zamandır Beşiktaş’ın gündeminde olan Kamerunlu futbolcu 1.5 yıllığına Kartal olmayı kabul etti. Eto’o’ya karşılık Antalya’ya Ömer Şişmanoğlu ve bir miktar para verilecek. Siyah-beyazlı yönetim, bugün son görüşmeyi Antalya’da yapacak ve imzalar atılacak

Aboubakar'ın gerek düşük performansı, gerekse Afrika Kupası'na gidecek oluşu nedeniyle forvete takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu 36 yaşındaki Samuel Eto'o için Antalyaspor'la anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların Eto'o'ya karşılık Ömer Şişmanoğlu'nu sezon sonuna kadar Antalya'ya vereceği, ayrıca bir miktar da para ödeyeceği öğrenildi. Beşiktaş, Kamerunlu yıldızla da 1.5 yıllık sözleşme karşılığında mutabakata vardı. Eto'o Beşiktaş'ta, Antalya'daki ücreti olan yıllık 3 milyon Euro alacak.



DİLEĞİ GERÇEK OLUYOR!

İki kulüp başkanının bugün Antalya'da bir araya gelecekleri, son görüşmenin ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi. 36 yaşındaki Samuel Eto'o, Vodafone Arena'da oynanan "Şehitlere Saygı" maçında forma giymiş, ardından da "Bu muhteşem atmosferde forma giymeyi çok isterim" demişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Kamerunlu yıldızın dileği çok geçmeden gerçekleşecek. Öte yandan yönetimin Antalya'ya kiralık gitmek istemeyen Ömer'i, "Sen bizim evladımızsın, yeni sezonda daha güçlü bir şekilde takıma döneceksin" diyerek ikna ettiği öğrenildi.



Güneş'ten Eto'o açıklaması

Beşiktaş'ın dün yaptığı idman sonrası Eto'o hakında konuşan Şenol Güneş şunları söyledi: "Eto'o Antalyaspor'un fubolcusu.. Yarın ne olur bilinmez.. Ben fikirlerimi söylüyorum. Yönetim de kararlarını veriyor. Eto'o golcülük, tecrübe ve klas bakımından tartışılmaz bir futbolcu.. Ama önde pivot olacak, top saklayacak, gol atabilecek bir oyuncunun olması bizim işimize gelir. Diğerleri bizde var. Gomez ve Demba Ba gibi bir oyuncu bulmak zor. Mesala İbrahimovic'i almamız mümkün değil. Eto'o bizde olsa gol atmaya uygun bir oyuncu.. Oynatılabilir. Ona göre de farklı bir yapı çıkar."