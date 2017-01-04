Hamit, Galatasaray'da bekleneni veremedi

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop, Türkiye kariyerinde ilk sezon dışında beklenenin uzağında bir performans ortaya koydu. Bonservisiyle birlikte kulübe 15 milyon avroya aşkın paraya mal olan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 4,5 sezonda oynadığı 231 resmi maçın 89'unda görev alabildi. Yaşadığı sakatlıklarla sürekli gündeme gelen ve geçen sezonu maç oynamadan kapatan Hamit Altıntop, Galatasaray forması altında sadece 4 gol attı.

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği milli futbolcu Hamit Altıntop, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerini adeta hayal kırıklığıyla tamamladı.

Futbola doğduğu Almanya'da başlayan ve profesyonel kariyerinde Schalke 04, Bayern Münih ve Real Madrid gibi önemli takımlarda forma giyme başarısı gösteren 34 yaşındaki futbolcu, 2012-2013 sezonu öncesinde büyük umutlarda Galatasaray'a transfer edildi.

Sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda iyi bir performans ortaya koyan ve takımın şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağlayan Hamit Altıntop, daha sonra futbolundan çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündemde yer buldu.

Bonservisiyle birlikte Galatasaray Kulübüne 15 milyon avroya aşkın paraya mal olan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 4,5 sezonda oynadığı 231 resmi maçın 89'unda görev alabildi.

İYİ BAŞLANGICIN DEVAMI OLMADI

Galatasaray'daki ilk sezonunda etkili bir performans gösteren Hamit Altıntop, devam eden sezonlarda beklentilere cevap veremedi.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaştığı 2012-2013 sezonunda 29 Süper Lig, 9 UEFA Şampiyonlar Ligi ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa olmak üzere toplam 40 maçta forma giydi.

Hamit Altıntop, Galatasaray'ın söz konusu sezonda çıktığı 47 maçın 40'ında görev aldı.

Galatasaray'daki ikinci sezonu olan 2013-2014'te bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren Hamit, sezonu 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa olmak üzere 8 maçla tamamladı.

Deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 2014-2015 sezonunda ise 23 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi ve 4 Türkiye Kupası olmak üzere 32 müsabakada top koşturdu.

GEÇEN SEZON HİÇ OYNAMADI

Hamit Altıntop, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hiçbir maçta görev alamadı.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başındaki kampında sakatlanan ve dizinden ameliyat edilen Hamit Altıntop, uzun bir tedavi süreci geçirdi ve sezonu forma giymeden bitirdi.

Galatasaray Kulübü, bu sezonun başında ise tecrübeli futbolcunun sözleşmesini yapılan özel anlaşmayla bir yıllığına uzatıldı.

Hamit, sarı-kırmızılı takımda bu sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, ligdeki 4 maça ise sonradan oyuna dahil oldu.

67 MAÇTA İLK 11'DE

Hamit Altıntop, Galatasaray'da forma giydiği 89 maçın 67'sinde ilk 11'de başlarken, 22'sinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Tecrübeli futbolcu, 61 Süper Lig, 14 UEFA Şampiyonlar Ligi, 12 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa maçında sarı-kırmızılı formayı terletti.

Hamit Altıntop, Türkiye kariyerinde, Galatasaray'ın 231 resmi maçta 20 bin 790 dakika ettiği mücadelede 5 bin 605 dakika sahada kaldı.

4 GOL ATTI

Hamit Altıntop, Galatasaray forması altında 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir, 2014-2015 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda birer, bu sezonda Türkiye Kupası'nda bir kez topu ağlarla buluşturdu.

KULÜBE MALİYETİ 15 MİLYON AVROYU AŞTI

Hamit Altıntop'un, Galatasaray'a maliyeti 15 milyon avroyu aştı.

Real Madrid'den 3 milyon 500 bin avro borservis bedeliyle alınan Hamit Altıntop'a, ilk iki sezon 2 milyon 900 biner avro sabit ücret ödendi.

Galatasaray'daki üçüncü sezonunda 2 milyon 750 bin avro alan tecrübeli futbolcu, geçen sezon ise aynı miktarda olan sabit transfer ücretinin 1 milyon 374 bin avroluk bölümünden vazgeçti.

Hamit Altıntop'un sözleşmesi bu sezon başında ise 1 milyon 650 bin avro karşılığında uzatıldı. Tecrübeli futbolcu, sezon ortasında takımdan ayrıldığı için bu ücretin yarısını aldı.

Bunun yanı sıra ödenen maç başı ücretleriyle tecrübeli futbolcu için kulübün kasasından 15 milyon avroya aşkın para çıktı.

PERFORMANSI

Hamit Altıntop'un Galatasaray'daki performansı şöyle: