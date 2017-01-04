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Mitrovic 2 yıl rötarla Kartal

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017
Mitrovic 2 yıl rötarla Kartal
Mitrovic 2 yıl rötarla Kartal

, Bilic döneminde de gündemine gelen Hırvat stoperle anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi

Stoper mevkii için düşünülen Manoel Messias ve Yaroslav Rakitskiy'de yüksek bonservis bedeli engeline takılan , eski gözdesi 'le anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Hırvatistan 1. Ligi'nde 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan HNK Rijeka'nın 23 yaşındaki savunmacısını imza aşamasına getirdi. Kulübün scout ekibinden gelen olumlu rapor üzerine Rijeka yetkilileriyle pazarlık masasına oturan yönetimin, futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi. Mitrovic'in birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği, imza attıktan sonra da takımın Antalya kampına katılacağı belirtildi. 23 yaşındaki Hırvat futbolcu bundan 2 yıl önce Bilic döneminde de gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Hırvatistan A Milli Takımı formasını 1 kez giyen 23 yaşındaki Matej Mitrovic, çok yönlü bir savunma oyuncusu… Stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve ön libero mevkilerinde de oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta görev alıp 2 kez gol sevinci yaşadı. Mitrovic, Başakşehir'e karşı oynadıkları 2 Avrupa Ligi eleme maçında da 90'ar dakika sahada kalmıştı.

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