Eto’o’nun gönlünde Beşiktaş var

Beşiktaş’la anlaşan Eto’o için hocası Rıza Çalımbay, “Gönlünde Beşiktaş var. Bunu biliyorum” derken kulüpler arasındaki görüşme için de Antalyaspor Başkanı Öztürk, “Eto’o, Beşiktaş ve bizim mutlu olacağımız bir formül lazım” diye konuştu

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yoğun programına rağmen röportaj teklifimizi kabul etti. Regnum'da Beşiktaş ile birlikte kalan kırmızı- beyazlıların hocası Çalımbay'ın ziyaretinde ilginç bir sürprizle karşılaştık. Otelin lobisinde Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Ali Şafak Öztürk (Antalyaspor Başkanı), Tamer Tuna (Güneş'in yardımcısı) birlikte uzun bir süre sohbet ettiği için, Rıza hoca ile röportajımıza geç başladık. Hem Beşiktaş'ın, hem de Şenol hocanın kurallarına saygımızdan ve Rıza hocanın misafiri olduğumuzdan dolayı görüntü ve fotoğraf almadık. Çalımbay'la Antalyaspor'u ve herkesin gündeminde olan Samuel Eto'o transferini konuştuk. Çalımbay, "Hedefimiz, Antalyaspor'u ilk Süper Lig'de 10'a sokmak. Başkanımız genç olmasına rağmen futbolun içerisinde. Avrupa'nın birçok kulübüne, medya organına futbol analizleri yapan bir şirket ve ekibe sahip. Akılcı bir yönetim anlayışları var" açıklamasını yaptı.

ŞÖYLE BİR BAKIP, GİTTİ!

Beşiktaş ile aynı otelde kampta olan Antalyaspor'un dün sabahki idmanı da siyahbeyazlılar ile yan yanaydı. Antalyaspor'un idmanından sonra içeri giren Samuel Eto'o da, Beşiktaş'ın çalışmasına şöyle bir baktıktan sonra yoluna devam etti.

ÇOK GOL ATAR

Çalımbay, "Planlarınızı Eto'o'ya göre mi yoksa Eto'o'suz mu yapıyorsunuz?" sorumuza ise şu cevabı verdi: "A ve B planımız var. Eto'o'lu ve Eto'o'suz… Ama Eto'o kalsa da gitse de bir golcü alacağız. Eto'o konusu aslında çok net. Ben oyuncuyla bire bir konuşmadım ama gönlünde Beşiktaş olduğunu net bir şekilde biliyorum. Başkana da söyledim. Bu konudaki karar onun. Ben oyuncunun işinin uzamasını istemiyorum. Bana kafası rahat oyuncu lazım. Kalacaksa da bir an önce bitmeli. Gidecekse de gitmeli. Eto'o önemli bir yıldız. Artık top başkanda. Onlar Fikret Orman'la görüşüp, meseleyi sonuca bağlayacaklar. Eto'o'ya gelince çok profesyonel bir oyuncu. Bence büyük bir yıldız. Çok disiplinli. Ona bir ara dedim ki "Sen de benim gibi çalışmayı çok seviyorsun." Eğer disiplinli yaşamasaydı bu yaşta bu ritmi tutturamazdı. Eto'o sadece Antalya'da değil, Beşiktaş'a giderse de çok gol atar."



HERKES MUTLU OLSUN

Rıza Çalımbay röportajımıza katılan Başkan Öztürk de bizi kırmayarak fotoğraf verdi. Rıza hocanın Eto'o konusunda 'Karar başkanın' sözlerini hatırlattığımızda ise, "Başkanla (Fikret Orman) Eto'o konusunda görüşmelerimiz oldu. Bizim, Beşiktaş'ın ve Eto'o'nun mutlu olabileceği bir formül olursa bu transfere onay verebiliriz. Şu anda konuşmak için erken. Başkan ile yapacağımız görüşmelere göre bu meseleyi şekillendireceğiz. Ama şu an herkes iyi niyetli" dedi.