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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 16:31 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 16:32
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Karavaiev'in transferi duyuruldu.

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Karavaiev'in kiralandığını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.

Oleksandr Karavaiev'e Fenerbahçe'ye "Hoşgeldin" diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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