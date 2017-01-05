Galatasaray sakata geldi!

Cenk Gönen ve Muslera’nın sakatlıkları ile bu sezon 18 farklı oyuncusu sakatlık yaşayan Galatasaray’da bu değer 2014-2015 sezonunun aynı döneminde sadece 9 olmuştu.

Son üç günde önce Cavanda'nın sakatlanma haberini alan, sonrasında ise bugün Cenk Gönen ve Muslera'nın sakatlığı ile sarsılan Galatasaray'da bu sezon 18 farklı oyuncu sakatlandı. Sarı kırmızılılarda bu değer 2014-2015 sezonunun aynı sürecinde 9, 2015-2016 sezonunun aynı döneminde ise 17 olmuştu. Takım son üç sezonun en fazla sakat verdiği sezonunu geçirirken, üç büyüklerin toplam sakatlanan oyuncu sayısı da zirve yaptı.

44 FARKLI İSİM 60 KEZ SAHALARDAN UZAK KALDI

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray toplamda 44 farklı isim sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalırken, bu değer 2015-2016 sezonunda 43, 2014-2015 sezonunda ise 36 olmuştu. Bu isimlerin yaşadıkları sakatlık sayıları ise 2014-2015 sezonun 16.haftasında 59, 2015-2016 sezonunun 16.haftasında 66, bu sezon ise 60 oldu.