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’nın parmağında kırık tespit edildi

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 17:22
Muslera’nın parmağında kırık tespit edildi
Muslera’nın parmağında kırık tespit edildi

Galatasaray’da dün akşam gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 'nın parmağında kırık tespit edildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera dün akşam gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşadı. Uruguaylı file bekçisine ilk müdahale saha içinde yapılırken, parmağının çıktığı ve yerine oturtulduğu belirtildi. Tecrübeli kalecinin bugün yapılan tetkiklerinde sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.

Konuyla ilgili Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam yapılan antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando 'nın tomografi tetkikleri tamamlandı. Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlandı."

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