Sneijder ayrılmaz

“Teklif geldiğinde elbette rakama bakılır ama önemli olan Sneijder’in Galatasaray’da mutlu olması. Ailesiyle beraber İstanbul’da yaşamaktan büyük keyif alıyor ve ayrılmaz.”

Podolski'nin Çin'e transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimine, Sneijder için iki teklif geldiğini Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers açıkladı. İtalyan medyasına konuşan Albers, Sneijder için iki Çin kulübünün Galatasaray'a tekliflerini sunduklarını ancak kendileriyle irtibata geçmediklerini söyledi. Albers, oyuncunun serbest kalma bedelinin 7.5 milyon Euro olduğunu da hatırlattı.



BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER

İtalyanlar'ın "Sneijder, Çin'e gider mi?" sorusuna ise menajer Guido Albers, "Benimle görüşmediler. Teklif geldiğinde elbette rakama bakılır ama önemli olan Sneijder'in Galatasaray'da mutlu olması. Ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamaktan büyük keyif alıyor. Bu şartlarda takımından ayrılacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.



10 yılda 50 milyon Euro bonservis

2007 yazında 27 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Real Madrid'e giden Wesley Sneijder, İspanyol kulübünde iki yıl forma giydikten sonra 2009 yazında 15 milyon Euro'ya Inter'e transfer olmuştu. Milano şehri kulübünden Ocak 2013'te ayrılan Hollandalı 10 numara için Galatasaray, İtalyanlara 7.5 milyon Euro ödemişti.



Yasin'e 3 teklif

Yasin Öztekin'i pazartesi sabahı süresiz kadro dışı bırakan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, alınan bu kararı ve 110 bin Euro para cezasını onayladı. ABD ve Çin ekiplerinin radarına giren gurbetçi futbolcu ile Rus ekibi Rubin Kazan da yakından ilgileniyor.