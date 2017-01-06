5.5 yıl sonra gelen rövanş

2011 yazında Selçuk İnan’ı Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferiyle ezeli rakibinden rövanşı aldı

Aatif; Trabzon'a gitmeye ikna oldu, Ekici; "Ben F.Bahçe'yi istiyorum" dedi ve dev takas gerçekleşti. F.Bahçe, Trabzon'a 500 bin Euro da para verecek



Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Mehmet Ekici-Aatif Chahechouhe takası için tüm görüşmeler dün itibariyle sona erdi ve iki kulüpten resmi açıklama yapılması için beklemeye geçildi. Trabzonspor'la Belek'te olan Ekici'nin, Fenerbahçe'nin bugün başlayacak Antalya Belek kampına katılması, Aatif'ın da Trabzonspor'un kampına giderek, devre arası çalışmalarına dahil olması bekleniyor.



EKİCİ TRANSFERİNİ BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ AMA...

Bu transferde Fenerbahçe özellikle ezeli rakibi Beşiktaş ile önemli bir yarış içerisine girdi. Siyah-beyazlılar, son bir hamle ile takasta Olcay ve Tolgay isimlerini öne sürse de Mehmet Ekici'nin sarı-lacivertli kulübe daha sıcak bakması işin Fenerbahçe açısından olumlu sonuçlanmasında etkili oldu. Ekici'nin de, Trabzonspor yönetimine "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği ve bunda ısrarcı olduğu öğrenildi.



GALATASARAY BEDELSİZ ALMAYI HEDEFLİYORDU

Mehmet Ekici'nin transferi, 5.5 yıl önce Galatasaray'a giden Selçuk İnan'ın transfer süreciyle benzerlikler taşıyor. 2011 yazında Trabzonspor ile sözleşmesi biten Selçuk'u sarı-lacivertli kulüp bitirme aşamasına gelmişti. Ancak 3 Temmuz öncesi iki kulüp arasında yaşanan gerginlikler transfere engel olmuş, Selçuk Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Fenerbahçe, Ekici'yi sezon sonu bedelsiz almayı hedefleyen sarı-kırmızılılardan Selçuk İnan'ın rövanşını da 5.5 yıl sonra almış oldu.



5 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Trabzon'da 3 yıl oynayan Selçuk, 2011-12 sezonunda G.Saray'a 5 yıllık imza atmıştı.



29 Aralık'ta '1 Mehmet 3 teklif" başlığı ile Mehmet Ekici'ye İstanbul takımlarının ilgisini duyuran SABAH 30, Aralık'ta ibrenin F.Bahçe'ye döndüğünü "Yılın Pazarlığı" manşetiyle okurlarına aktarmıştı.