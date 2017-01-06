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Fenerbahçe genç yıldızını kiraladı

AA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 16:37
Fenerbahçe genç yıldızını kiraladı
Fenerbahçe genç yıldızını kiraladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ramazan Civelek sezon sonuna kadar Büyükşehir Gaziantepspor forması giyecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki futbolcu Ramazan Civelek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp başkanı Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda bir süredir ilgilendikleri orta saha oyuncusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladıklarını belirten Toprak, "Ramazan ve kulübüyle anlaştık. Ramazan sezon sonuna kadar kiralık olarak Büyükşehir Gaziantepspor'un başarısı için mücadele edecek." diye konuştu.

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