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Martin 'da

  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 14:28 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 14:59
Martin Caceres Trabzonspor'da
Martin Caceres Trabzonspor'da

, stoper transferinde sona geldi ve Martin 'i kadrosuna kattı.

Uruguaylı stoper Martin Caceres, Trabzonspor ile anlaştı. 'in pazar günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Uruguaylı yıldız, bordo mavili takıma imza attıktan sonra 'un Antalya kampına katılacak.

MARTİN CACERES KİMDİR?

29 yaşındaki , Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı. Yaklaşık 6 aydır bir takımla anlaşamayan Caceres, kariyerinde büyük takımların formasını giydi.

Defensor takımının altyapısında yetişen Martin Caceres, daha sonra Huelva, Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla gibi takımlarda forma giydi.
Martin Caceres, kariyerinde 224 maça çıkarken, 12 gol atıp, 12 asist gerçekleştirdi.

1987 doğumlu olan Martin Caceres'in boşta olmasına rağmen transfermarkt değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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