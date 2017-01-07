Aatıf’ın keyfi bekleniyor

1.3 milyon Euro’luk teklifi az bulan Aatif, Trabzonspor’dan biraz daha zam istedi. Bordomavililer, “Sorun yok. Hallederiz” dedi. F.Bahçe’ye imza atan Ekici ise müjdeyi bekliyor

Üç büyük kulübün devre arasında kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarış içine girdikleri Mehmet Ekici'de ezeli rakiplerini geçen Fenerbahçe, hem oyuncuyla hem de Trabzonspor ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Ancak transfer, takasta kullanılması planlanan Aatif Chahechouhe'nun kaprislerine takıldı. Başından beri Trabzon'a gitmek istemediğini söyleyen fakat Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kendisini aramasından sonra yumuşayan Faslı futbolcu, bu kez teklif edilen parayı az buldu. Bordo-mavililerin, şu anda takımında kazandığı 1.3 milyon Euro'yu önerdiği Aatif Chahechouhe, 1.6 milyon Euro istedi.



EMENİKE VE WİEL İLE ÇALIŞIRSIN!

30 yaşındaki futbolcunun bu tavrı sonrası Fenerbahçe yönetimi ise rest çekti. Mehmet Ekici'yi Antalya kampında takıma dahil etmek isteyen sarı-lacivertli kulüp, Aatif Chahechouhe'ya "Eğer Trabzon'a gitmeyi kabul etmezsen, bu takıma da giremezsin. Kadro dışı kalır, A2 takımında Dereağzı'nda Emenike ve Van der Wiel ile çalışırsın" mesajını verdi. Dün başlayan Antalya kampının kadrosuna da alınmayan Aatif ise geri adım atmadı.



TRABZONSPOR: ÇÖZERİZ, SORUN YOK

Bu gelişmelere rağmen Trabzon cephesinin olumsuz bir yaklaşımı olmadığı, "Aatif ile anlaşırız" tutumunu sergilediği öğrenildi. Aatif'ı ikna etme çabasındaki F.Bahçe'nin ise onunla ya da onsuz bu transferi bitirmeye kararlı olduğu ve takasta başka bir futbolcu kullanmayı veya parayla Ekici'yi kadrosuna katacağı ifade edildi. F.Bahçe, bu transfer için Trabzon ile Aatif+500 bin Euro'ya anlaşma sağlamıştı.



FORMASI UKRAYNALI'YA

Karavayev'in dünkü idmana Aatif'ın giydiği 92 numaralı formayla çıkması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, F.Bahçe yönetiminin Aatif'ı tamamen gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.



