Bruma’nın talebi: 4 milyon euro

G.Saray’daki yüksek maaşlar, yeni sözleşmelerde yönetimin elini zorluyor. Kontratının bitimine 1.5 yıl kalan 22’lik Bruma da yıldızlara verilen maaşı talep etti: 4 milyon Euro

Galatasaray'da bu sezon yakaladığı büyük çıkışla takdir toplayan Bruma, sarı-kırmızılı yönetimi düşündürüyor. Sözleşmesi 2018 yazında sona erecek olan 1994 doğumlu Portekizli, yeni sözleşmeye sıcak baktığını açıklasa da yüzde 150'nin üzerindeki zam talebiyle düşündürüyor. Yılda 1.5 milyon Euro kazanan Bruma, menajeri Catio Balde aracılığıyla talebinin 4 milyon Euro olduğunu yönetime iletti. En büyük kozu ayrılık Galatasaray'da maç başılarla birlikte 3.5 milyon Euro para kazanan 4 oyuncu var: Sneijder, Muslera, Selçuk ve Podolski. Bruma da performansıyla elitler arasına girmesi gerektiğini düşünüyor ve geri adım atmıyor. Portekizli'nin elini güçlendiren esas koz ise 2018'de bedavaya ayrılabilecek olması... Galatasaray'ın 13 milyon Euro bonservis ödediği oyuncuyu elden kaçırmak istememesi nedeniyle Bruma, bu kozu kullanarak talebini yüksek tutuyor. Bu şartlarda görüşmelerin yaza kadar sarkması olası...

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Bruma: Galatasaray'dan bir kontrat yenileme teklifi gelirse mutlu olur ve seve seve kabul ederim.

Galatasaray'ı sezonun ilk yarısında sırtlayan Bruma, dün medya mensuplarının karşısına geçti. Yeni kontrat imzalaması hakkında, "Menajerimle kulüp arasında bir görüşme gerçekleşti. Galatasaray'dan yenileme teklifi gelirse mutlu olurum ve seve seve kabul ederim" diyen Portekizli oyuncu, "Yurt dışından da cazip teklif gelirse, benim için de uygun olursa oturulur ve değerlendirilir" yorumunu yaptı.

YASİN İLE BİR SIKINTIM YOK !

Bruma, Alanyaspor maçında pas vermediği için tartıştığı Yasin Öztekin ile arasında sorun olmadığını söyledi: "Yasin beni çok seviyor, ben de Yasin'i. O günkü maçta gol atmayı çok istiyordum. O yüzden birazcık bencil davranmış olabilirim. Birbirimize yaptığımız asistler var. Bireysel anlamda kesinlikle aramızda bir sıkıntı yok." Sarı- kırmızılı kanat oyuncusu, ligin zorlu olduğunu belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Ligi'nde çok ciddi takımlar var. Önümüzde de uzun bir periyot, şampiyonluk için başka takımlar var. Sadece bir takımı en büyük rakibimiz olarak göstermek çok doğru olmaz" yorumunu yaptı.