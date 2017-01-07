"Eto'o'yu satmıyoruz"

Antalyaspor, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Eto'o'yu satmama kararı aldı.

Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, düşünüp taşınıp Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını söyledi.



Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, göreve geldikleri günden bu yana büyük hedeflerden bahsettiklerini belirterek, başarının altında yatan en önemli etkeninin tesisler olduğunu kaydetti.



En şanslı kulüp başkanlarından biri olduğunu dile getiren Öztürk, "Büyük hedeflerimiz var. Büyük işleri büyün oyuncularla yapabilmek önemlidir. Transfer döneminde de Eto'o ile ilgili söylemler çıktı. Düşündük taşındık kaptanımızı satmama kararı aldık. Her türlü emeği vereceğiz. Bizim yönetimimizde Antalyaspor'u başkan göreceğiz. Bunu başaracağız. Bize bu tesisi kazandıranlara teşekkür ediyoruz" dedi.

ETO'O DA "ANTALYASPOR'DA KALIYORUM" DEDİ

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Antalyaspor Tesisleri'nin açılış töreninde Başkan Öztürk ile birlikte sahneye çıkan Samuel Eto'o da kırmızı beyazlı takımda kalacağını açıkladı. Eto'o', sahnede Başkan Öztürk'ün sorduğu "Eto'o Antalyaspor'da kalıyor musun" sorusuna "Evet kalıyorum" diyerek yanıt verdi.