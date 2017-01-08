Fenerbahçe'den gol yağmuru!

Antalya'da Fenerbahçe ile PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor arasında oynan hazırlık maçı Fenerbahçe’nin 5-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 6. ve 17. dakikalarında Fenerbahçeli Jose Fernandao ve 42. dakikada Oleksandr Karavaev'in attığı goller ile Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçeli Volkan Şen maçın 34. dakikasında sakatlanarak yerini devre arasında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'e bıraktı.



JOSE FERNANDAO MAÇTA HAT-TRİCK YAPTI

Maçın ikinci yarısında ise her iki takım da yedek ağırlıklı futbolcular ile sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev ise oynadığı futbol ile beğeni topladı. İkinci yarında Fenerbahçe'nin gollerini 53. dakikada Salih Uçan, 82. dakikada Jose Fernandao'dan geldi. Jose Fernandao attığı üç golle maçta hat-trick yaptı. Denizlispor'un golünü ise 64. dakikada Andre Moritz kaydetti. Maç Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.