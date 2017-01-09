Satar parasını veririz!

F.Bahçe cephesi yaşanan belirsizliğe rağmen rahat... Sarı-lacivertliler, Aatif’ın Trabzon’a gitmemesi halinde oyuncuyu satıp oradan gelecek parayla Ekici’nin bonservisini alacak

Ara transferde Mehmet Ekici- Aatif Chahechouhe takası belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe, Ekici ile her konuda anlaştı ancak Trabzonspor'un istediği Aatif işi yokuşa sürmeye devam ediyor. Faslı oyuncu önceki akşam Dereağzı'nın karla kaplı zemininden paylaştığı video ile İstanbul'da kalıp, hava şartları müsaade ettiği sürece çalışmaya devam edeceği mesajı verdi. Aatif'ın kararsızlığına rağmen Fenerbahçe yönetimi, Ekici transferi için rahat bir görüntü çiziyor. Sarı-lacivertlilere göre; Aatif'ın ayrılığı kesin. Ya Trabzonspor'a gidecek ve bu iş tatlıya bağlanacak ya da başka bir takıma gidecek ve oradan gelecek parayla Mehmet Ekici'nin bonservisi alınacak. Ekici, Trabzon kampında hazırlıklarını sürdürürken sarı-lacivertli yönetim gibi o da Aatif'ın vereceği kararı bekliyor.

TRABZON CEPHESİ

AATIF İLE SORUNUMUZ YOK

Trabzonspor, Mehmet Ekici transferi için takasta adı geçen Aatif'ın sarılacivertli kulüple olan sorunlarını çözmesini bekliyor. Bordo-mavili yöneticiler, "Aatif ile ilgili bir sorunumuz yok. Onların iç meselesi. Biz gerekli görüşmelerimizi yaptık. Transferin bitmesini bekliyoruz" dedi. Trabzonspor'un kampında bulunan Mehmet Ekici, daha önce Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor, transferde bir sorun çıkması durumunda Ekici'nin bir diğer talibi Beşiktaş ile sezon sonu için masaya oturmaya hazırlanıyor. Bordomavililer bunu B planı olarak elinde tutuyor. Buradaki sorun Ekici'nin Fenerbahçe ile yapmış olduğu prensip anlaşması. Oyuncu başka bir kulüple pazarlık yapmak istemiyor. Dün bazı internet sitelerinde Aatif'ın Antalya'da Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştüğü iddia edilirken, Usta konuya ilişkin olarak, "Herhalde başka bir Usta ile görüştü. Biz daha önce görüşmüştük ve teklifimizi iletmiştik" açıklamasını yaptı.

GÜZEL HABERLER ÇOK YAKINDA

Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif, bir taraftarın sosyal medya üzerinden sorduğu, "Başkanım Ekici transferinden bilgi verir misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Biraz daha bekleyin arkadaşlar. Güzel haberler yakın."