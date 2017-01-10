Beşiktaş hücuma kalktı

Şenol Güneş’in talebiyle golcü takviyesini bir an önce gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlı yetkililer, listede yer alan 5 farklı futbolcuyla görüşmelere hız verdi

Eto'o girişimleri sırasında yaşanan büyük hüsran sonrası golcü transferi için listesindeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş, dört koldan görüşmelerini sürdürüyor. İşte Kartal'ın gündemindeki isimler ve son durumları…

JACKSON MARTİNEZ: Çin'e 42 milyon Euro'ya giden, yıllık maaşı 14 milyon Euro olan Kolombiyalı golcü için Beşiktaş, 6 aylık kiralama teklifinde bulundu. Menajer Ahmet Bulut'un daha önce de temas kurduğu bu futbolcudan 1-2 gün içinde olumlu veya olumsuz cevap alınması bekleniyor.

MARİO MANDZUKİC: Beşiktaş'ta menajerlerin önerisiyle gündeme gelen Mandzukic için görüşmelere start verildi. Beşiktaş oyuncunun şartlarını araştırıyor.

LOİC REMY: Yönetim, Remy ile temasa geçti. Crystal Palace'da kiralık olan Chelseali golcü, sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemedi. Golcü futbolcu, bu ay çalışmalara başladı.

DAVİE SELKE: 21 yaşındaki futbolcu yönetime önerilen isimler arasında en dikkat çekici olanlardan biri. Bonservis bedeli 4 milyon Euro olan Selke'nin RB Leipzig ile 2020 yazına kadar sözleşmesi var.

LUCAS PRATTO: Atletico Mineiro'nun Arjantinli golcü için istediği 7 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşünmeye çalışan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da futbolcu ile temaslarını sürdürüyor.



JACKSON MARTİNEZ

15 MAÇ

4 GOL

2 ASİST



MANDZUKİC

MAÇ: 21

GOL: 5

ASİST: 2



LOİC REMY

MAÇ: 1

GOL: 0

ASİST: 0



DAVİE SELKE

MAÇ: 10

GOL: 2

ASİST: 1



LUCAS PRATTO

MAÇ: 47

GOL: 20

ASİST: 2