Yıldızları solladılar

Jem, Salih, Umut, Ontivero, Oğuzhan, Sightorsson ve Endoğan’ın dakika başı toplam kazançları Messi ile Ronaldo’yu bile solladı...

G.Saray'da oynamayan isimlere ödenen paralar göze baztıyor. Kiralanan ya da gönderilen 6 oyuncu (Jem, Salih, Umut Gündoğan, Ontivero, Oğuzhan, Sigthorsson) ile sırasını bekleyen Endoğan Adili'nin maliyeti sadece 1.412 dakika oynamalarına rağmen 36 milyon TL'yi buldu. Oyuncuların dakika başı toplam kazançları Ronaldo&Messi'yi bile solladı.



DAKİKALARI 25 BİN 582 TL

Real Madrid, Ronaldo'ya 2015- 2016'da dakika başına 14 bin 132 TL, 2014- 2015'te ise 13 bin 776 TL ödemişti. Barcelona ise Messi için 18 bin 190 TL ve 14 bin 344 TL ödedi. Galatasaray ise bu 7'liye dakika başına 25 bin 582 TL ödedi. 1,1 milyon Euro alan Sigthorsson ile 1,2 milyon alan Endoğan takımda hiç süre alamadılar.







RONALDO

YILLIK ÜCRETİ

23 MİLYON $

DAKİKASI

14.132 TL



MESSİ

YILLIK ÜCRETİ

20 MİLYON $

DAKİKASI

18.190 TL