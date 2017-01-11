Bitir bu işi baba!

Hollandalı yıldız, Sunderland’li yöneticileri ikna etmek için babası Ricardo Lens’i görevlendirdi. Baba Lens, oğlunun 1 yıl daha F.Bahçe’de kalması için bastıracak

RİCARDO LENS SUNDERLAND'LE MASAYA OTURACAK

Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren taraftarın sevgilisi olan Jeremain Lens, Sunderland'a dönmek istemiyor. Hollandalı yıldız, her fırsatta, "Sunderland'in oyuncusuyum ama Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. İşler benim dışımda gelişiyor" derken, kalmak için de her yolu deniyor. Lens son olarak babası Ricardo Lens'ten yardım istedi. Baba Lens, bu hafta içinde İngiltere'de Sunderland yönetimi ve kulübün teknik direktörü David Moyes'le bir görüşme yaparak en azından oğlunun gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmasını sağlamaya çalışacak.



EMENİKE VE VAN DER WİEL İŞİMİZE YARAMAZLAR

Fenerbahçe kulübü, kiralık olarak takımda yer alan Lens'in 9 milyon Euro'luk (yaklaşık 36 milyon TL) bonservis ücretini aşağı çekmeye çalışırken, kadro dışı bıraktığı Emenike ve Van der Wiel'i takasta kullanmayı önermişti. Ancak Sunderland menajeri David Moyes bu iki ismi "İşimize yaramazlar" diyerek istememişti.