Chedjou: "Ben geldim, buradayım"

Galatasaray'da gönderileceği iddia edilen Chedjou'dan bu haberlere yanıt geldi.

Galatasaray'ın Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan 'ayrılacak' iddialarına yanıt verdi.

'BEN GELDİM, BURADAYIM'

Florya'ya gelen ve kendisine ait dolabın önünde poz veren Chedjou, "Ben döndüm, buradayım" ifadelerini kullandı ve takımdan ayrılmayacağı mesajını verdi. Önümüzdeki günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le görüşecek olan Kamerunlu oyuncunun takımda kalmak istediğini bildireceği öğrenildi.

TUZLA MAÇINA CEZA YOK

Öte yandan Chedjou'nun Tuzlaspor maçından sonra kulüpten ceza alacağı ve bu nedenle gönderileceği iddia edilirken, oyuncuya geçen 10 günlük süreçte hiçbir ceza gelmediği, herhangi bir bildirim yapılmadığı ortaya çıktı. Chedjou kart nedeniyle 3 maç men cezası almış ve G.Saray'ın Antalya kampında kendisine yer bulamamıştı.