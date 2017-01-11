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Fenerbahçe-Partizani Tirani maçı

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 19:52 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 19:55
Fenerbahçe-Partizani Tirani maçı
Fenerbahçe-Partizani Tirani maçı

Spor Toto Süper Lig devre arasında Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe bu akşam ikinci hazırlık maçına çıkıyor

Arnavutluk takımı Partizani Tirani ile karşılaşan Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında Denizlispor ile karşılaşmış ve 5-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Fabiano, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Karavaev, Lens, Fernandao

Partizani'nin ilk 11'i: Hoxha, Ibrahimi, Krasniqi, Atanda, Kalari, Vila, Batha, Ramadani, Trashi, Bardhi, Ekuban.

MAÇIN CANLI ANLATIMI

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PARTIZANI TIRAN

Tiran'da 1946 yılında kurulan kulübün birçok lokal başarısı mevcut.

Başarıları:
Kategoria Superiore (15): 1947, 1948, 1949, 1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962-63, 1963-64, 1970-71, 1978-79, 1980-81,1986-87, 1992-93

2.Lig (1): 2000-01

Arnavutluk Kupası (15): 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980, 1991, 1993, 1997, 2004 Arnavutluk Süper Kupası (2): 1993, 2004

Balkan Kupası (1): 1970

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