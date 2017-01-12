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Galatasaray Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 17:30 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 17:39
Galatasaray Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi
Galatasaray Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık transferini KAP'a bildirdiğini duyurdu

Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde olan Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ahmet Çalık'la görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Gençlerbirliği Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan Ahmet, çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını da 7 kez giydi.

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Galatasaray ayrıca orta saha oyuncusu Umut Gündoğan'ın sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralandığını ve oyuncuya 350 bin Tl ödeneceğini de açıkladı.

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