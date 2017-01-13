Bursaspor-Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Bursa'da açılıyor. 17. haftanın ilk mücadelesi olan Bursaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı sabah.com.tr'de

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok'un attığı gollere Bursaspor, Kubilay ile yanıt verdi. Maçta skor 2-1 Trabzonspor lehine.



MAÇIN CANLI ANLATIMI

81. RANDEVU...

Trabzonspor ile Bursaspor, Süper Lig'in ikinci devresinin açılış maçıyla birlikte 81. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 80 lig maçında Bordo-Mavili takımın galibiyetlerde 40-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 120 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.

Bursaspor, evinde 7 maçtır yenilmiyor. Trabzonspor, son 2 lig maçını gol atamadan kaybetti. Bordo-Mavililer, bu sezon Ağustos-Eylül arasında da 3 maçlık, gol atamadığı ve yenildiği bir seri yaşamıştı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 maçın 2'sini kazandı.

Hamza Hamzaoğlu, teknik direktör olarak Trabzonspor'a karşı çıktığı 7 lig maçının 5'ini kazandı. Hamza Hamzaoğlu ve Ersun Yanal, teknik direktör olarak ligde 5 kez karşılaştı ve 2'şer galibiyet aldı. Ersun Yanal, Bursaspor'a karşı çıktığı son 6 lig maçını kaybetmedi.

Stat: Timsah Arena

Saat: 20.00

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Yayın: beIN SPORTS

Bursaspor: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz, Jorquera, Merter Yüce, John, Batalla, Deniz, Kubilay

Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Şamil, Faty, Del Valle, Sercan, Necid

Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu



Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay, N'Doye

Yedekler: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Suk

Teknik direktör: Ersun Yanal



MEHMET EKİCİ KADRODA YOK

İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçen Trabzonsporlu Mehmet Ekici, Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı