Bütün yollar Fener’e çıkıyor

Ara transferin gözde ismi Mehmet Ekici’nin kaderinin 48 saat içinde netleşmesi bekleniyor

TRABZONSPOR

Bordo-mavili yöneticiler, gurbetçi futbolcunun Beşiktaş'a gitmesine sıcak bakıyor. Kulübün menfaatlerinin bunu gerektirdiğini düşünüyorlar.



FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Aatif'ın takası kabul etmemesi sonrası 6 gündür Trabzonspor'la para pazarlığı yapıyor. Anlaşma henüz sağlanamadı. 1.5-2 milyon Euro arası bir rakam konuşuluyor.



BEŞİKTAŞ

Olcay'ın Trabzonspor'a imza atması iki kulüp arasındaki ilişkileri kuvvetlendirdi. Siyah-beyazlılar, Ekici'yi çok istiyor. Oyuncuya "Seneye bizim her şeyimiz ol" denildi.



Yaklaşık bir aydır Türkiye'nin gündemine oturan Trabzonsporlu Mehmet Ekici transferi belirsizliğini koruyor. Hatırlanacağı gibi Trabzonspor'la Fenerbahçe pazarlıklara başlamış, bordo-mavililer Faslı futbolcu Aatif'a karşılık Mehmet Ekici'yi vermeye sıcak bakmıştı. Ancak Faslı oyuncu bu takası kabul etmeyince, iş çıkmaza girmişti. Bu arada Beşiktaş da devreye girerek transferde söz sahibi oldu. Mehmet Ekici, Fenerbahçe ile prensipte anlaşıp, el sıkışırken yaşanan tüm gelişmeleri Trabzonspor'un Antalya kampında idmanlarını da aksatmadan takip etti. Düne kadar bu konuda net bir sonuç ortaya çıkmadı. Şimdi olasılıklara ve pazarlıklardaki son durumu bakalım.



F.BAHÇE İLE ÖN ANLAŞMA YAPAN MEHMET EKİCİ, "BEN VERDİĞİM SÖZDEN DÖNMEM" DEYİP GERİ ADIM ATMAZSA, KANARYA BU TRANSFERİ BİTİRECEK



1 Trabzonspor; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'yi en kârlı şekilde elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe ile para konusunda anlaşamadı. Beşiktaş'ın "Bonservisini bize verin, sezon sonuna kadar size kiralayalım, bir miktar da para ödeyelim" teklifi Trabzonspor'a cazip geldi. Olcay'ın da bordo-mavili olmasıyla ibre bu kulübe döndü ama Trabzonspor'u sıkıntıya sokan tek şey, oyuncunun Fenerbahçe ile ön protokol yapmış olması ve geri adım atmak istememesi.



2 Fenerbahçe; Mehmet Ekici ile anlaştığı için rahat. Bonservis bedeli olarak 1.5-2 milyon Euro'dan fazla vermeyi de düşünmüyor. Sarı-lacivertlilerde, "En kötü ihtimal şimdi gelmezse, sezon sonu sözleşmesi biteceği için bizi tercih eder" düşüncesi hakim. Advocaat'ın Antalya'da yaptığı basın toplantısında, "Ekici gibi bir orta sahaya ihtiyacımız var. Futbolcu da bizi istiyor" sözlerinin ardından yönetim, takımı çıkışa geçiren hocasının elini bu transferle güçlendirmek istiyor.



3 Beşiktaş'ın Trabzon'a yapmış olduğu 'Olcay'ı verelim, Ekici'yi alalım. Ama sezon sonuna kadar sizde oynasın' teklifi Olcay'ın dün bordo-mavili kulübe imza atmasıyla start aldı. Gözler Ekici'ye çevrildi. Siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık sözleşme önerdikleri yıldız futbolcuya, "Şampiyonluk peşinde koşarken, bir taraftan da geleceğin planlamasını yapıyoruz. Sen yeni planlamanın içinde önemli bir yer alacaksın. 10 numaralı mevkide oynayacaksın. Sana inanıyor ve potansiyelini biliyoruz. Beşiktaş'la uzun yılların olabilir" telkininde bulundu. Ekici'nin ikna edilmesi için Trabzonspor Kulübü de devreye girdi.



SONUÇ

Mehmet Ekici ya Fenerbahçe'ye gidecek, ya da Beşiktaş'a 'evet' diyerek, sezon sonuna kadar Trabzonspor forması giymeye devam edecek. Ancak yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takıma gitmek istiyor. Şok bir gelişme olmazsa bu transferin 48 saat içinde sonuçlanması ve Ekici'nin Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.



BURSASPOR MAÇINDA YOK

Süper Lig'de tatil bitti… İkinci yarı bugün Bursaspor- Trabzonspor maçıyla start alıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, kafası karışık olduğu gerekçesiyle Mehmet Ekici'yi Bursa deplasmanında oynatmayı düşünmüyor. Ersun Yanal, yapılan son taktik antrenmanda Ekici'yi yedek takımda denedi.