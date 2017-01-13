Mehmet Ekici kadro dışı!

Adı transfer dedikodularıyla anılan Mehmet Ekici, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor'la oynayacağı maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal maç öncesinde flaş bir karar aldı. Yanal, transfer görüşmelerinde bulunan Mehmet Ekici'yi maç kadrosuna almadı.

18 kişilik kadroda yer almayan Mehmet Ekici takımla birlikte Bursa maçı kafilesinde yer almıştı. Ekici'nin adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor. Öte yandan Ersun Yanal yeni transferlerden Olcay Şahan, Mas ve Pereira'yı ilk 11'de görevlendirdi.