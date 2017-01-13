Podolski giderse forvet alırız

Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık’ı kadrosuna katan Galatasaray’da yetkili ağızdan taraftara mesaj geldi: Transfer defterini kapatmadık... Podolski giderse mutlaka bir forvet transferi yapacağız. Chedjou’ya ayrılık kararını bildirdik

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Garry Rodrigues'in imza töreninde yeni transferlerin sinyalini verdi. Nazifoğlu, "Oyuncu alacağız ama şu anda mevkisini söyleyemem" dedi. Nazifoğlu, basın mensuplarının ilgili sorusu üzerine, "Transfer defterini kapatmadık. Oyuncu alacağız ama şu anda mevkisini söyleyemem. Podolski giderse mutlaka forvet transferi yapacağız. Podolski gitmezse alternatiflere bakacağız" ifadelerini kullandı. Levent Nazifoğlu, kadroda düşünmedikleri Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile dün bir toplantı yaptıklarını ve kararlarını kendisine iletiklerini dile getirdi.

RODRİGUES: "TÜRKİYE LİGİ'NİN SERTLİĞİNE HAZIRIM"





HOCAMIZ RİEKERİNK'E HEP SAHİP ÇIKTIM

Çin'e gitmesi gündemde olan Podolski'nin Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu belirten Nazifoğlu, "Antrenmanlarına devam ediyor. Atiker Konyaspor maçına da bizimle beraber gelecek. Maçta görev verilirse oynayacak. Transfer durumu bizim dışımızda gelişen olay. Futbolcumuzla bir ilgilenme var. Bir zamana kadar bu ilgilenmeye cevap verebileceğimizi söyledik. Ondan sonra bu konuyu kapatacağız" diye konuştu. Nazifoğlu, Hollandalı teknik adam Riekerink için ise, "Kendisi bu takımın antrenörüdür. Herhalde benim kadar da teknik direktörüne sahip çıkan başka bir yönetici de yoktur" yorumunu yaptı.





OYNAMAK İSTERİM AMA 21 GÜN İDMAN YAPMADIM

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Florya'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte açıklamalarından satır başları:

Galatasaray benim için çok büyük bir fırsat. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.

Konyaspor maçında oynamak isterim. Hazır olduğumu söyleyebilirim. Diğer taraftan 21 gündür fiziksel antrenman yapmıyorum. Bütün takım arkadaşlarım beni en iyi şekilde karşıladı. Takımda çok kaliteli oyuncular var. Kendimi bir seviye atlamış olarak görüyorum.

Hem sağ hem de sol açıkta oynayabiliyorum. Son senelerde ağırlıkla sol açıkta görev aldım. Nerede oynayacağımın kararını hoca verir.