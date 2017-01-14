Zor pazarlık!

Fenerbahçe; 1 milyon 750 bin Euro önerdi, Trabzonspor, “3.5 milyon Euro” istedi... 2 milyon Euro’ya çıkan Kanarya beklemeye geçerken, bordo-mavili yönetim yine “Hayır” dediği takdirde Ekici sezon sonu çubuklu formayı giyecek

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaklaşık 15 gündür süren Mehmet Ekici pazarlığı, hala sonuçlanmadı. Sarı-lacivertliler, sezon sonu serbest kalacak oyuncuyu devre arası kadrosuna katmak için bordo- mavililere son teklifini yaptı. Aatif Chahechouhe'nun takası gerçekleşmeyince, Fenerbahçe, bonservis bedeli olarak 1 milyon 750 bin Euro önerdi. Trabzonspor ise, Fenerbahçe'ye, "Siz Aatif için 3 milyon Euro bonservis istiyorsunuz. Biz de Mehmet Ekici için 3.5 milyon Euro istiyoruz" yanıtını verdi. Yapılan görüşmelerde sarı-lacivertli takım son olarak 2 milyon Euro'ya çıktı ve Trabzonspor cephesinin nihai kararını beklemeye başladı. Bugün ve yarın da görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı takdirde başarılı orta sahanın sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



'SÖZÜMDEN DÖNMEM'

Mehmet Ekici'nin yakın çevresine, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ya şimdi ya da sezon sonu oraya gideceğim. Bir söz verdim ve sözümden dönmek istemiyorum" dediği gelen haberler arasında.