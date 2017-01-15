Fenerbahçe-Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Adanaspor ligin 17. haftasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ve Adanaspor'un yapacağı 3 puan mücadelesi saat kaçta başlayacak ve hangi kanal yayınlayacak? Maç şifresiz mi olacak? İşte bu soruların yanıtları haberimizin detayında...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Lige kötü başlayan ancak Advocaat'ın takımın başına geçmesi ile ritmini bulan Fenerbahçe ikinci yarıya da galibiyetle başlamanın peşinde. Sarı lacivertli takım teknik adamlığıa Levent Şahin'i getiren ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Adanaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe ve Adanaspor arasında oynanacak lig maçı saat 19.00'da başlayacak. Hakem Serkan Çınar'ın yöneteceği maç Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe ve Adanaspor arasındaki maçın yayıncısı ise beIN Sports 1... Yayın hayatına yeni başlayan beIN Sports, bu haftaya özel olarak karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı almıştı. Fenerbahçe ve Adanaspor maçı da şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Karavayev, Alper (Ozan), Lens, Fernandao

ADANASPOR: Itandje, Digao, Emre, Ramos, Burak, Bekir, Renan, Gueye, Koman, Cem, Ahmet Dereli

FENERBAHÇE'DE KJAER YOK

Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in bugün oynanacak Adanaspor mücadelesinde forma giyemeyeceği kesinleşti... Danimarkalı oyuncunun sağ üst ön adale zarında 2.derece yırtık tespit edildi. Kjaer'in 7-10 gün arası bir sakatlık sürecinin bulunduğu, 22 Ocak'taki Başakşehir maçında oynayabileceği kaydedildi. Kjaer, Belek'teki kampta çarşamba günü yapılan çalışmada sakatlanmış ve son oynanan Partizani Tiran mücadelesinde forma giyememişti. Adana maçında Kjaer'in yerine ise Roman Neustadter savunmada görev yapacak.

ALPER Mİ OZAN MI?

Fenerbahçe'de bugün oynanacak Adanaspor maçı kadrosu büyük ölçüde netleşirken, teknik direktör Advocaat'ın sadece bir noktada kararını vermediği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın, orta alanda M.Topal ve Souza'nın yanına monte edeceği isim konusunda belirsizlik yaşadığı kaydedildi. Bu bölge için iki isim var, Alper ve Ozan...

Advocaat, Alper'i ileriye top taşıma özelliği yüzünden birçok maçta iki orta sahanın önünde oynattı. Ancak Ozan'ın çapraz uzun pasları nedeniyle Karavayev ve Lens'i daha etkili kıldığını düşünen tecrübeli teknik adam, bu nedenle sıkıntı çekiyor. Gelen bilgiler, maça Alper Potuk'la başlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde. Bu arada dün İstanbul'a dönen Robin van Persie'nin idman eksiği olduğu için Adanaspor maçında kadroya alınmayacağı bildirildi.

13 YIL SONRA YENİDEN

Fenerbahçe ile Adanaspor son olarak 2003-2004 sezonunda karşılaşmıştı. Çukurova ekibinin küme düştüğü sezonda Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Yine aynı sezonda İstanbul'da oynanan son karşılaşmayı ise Fenerbahçe 3-0 kazandı.

İlk olarak 1971-1972 sezonunda karşılaşan iki ekip, bu güne kadar 42 kez karşılaştı. Bu maçların 21'ini Fenerbahçe kazanırken, 7 maç Adanaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. 14 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 71 gol atarken, Adanaspor 31 golle yanıt verdi.