Kolombiya çıkarması

Başkan Usta, golcü futbolcunun transferinde yaşanan gecikmeleri çözmek için özel yetki verdiği bir yöneticiyi Kolombiya’ya gönderdi

Trabzonspor'da taraftarların heyecanla beklediği Hugo Rodallega transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen yönetim, oyuncunun menajerinin bir türlü Türkiye'ye gelmemesi üzerine harekete geçti. Başkan Muharrem Usta bir yöneticisini Kolombiya'ya göndererek, oyuncunun menajeriyle pazarlıkları burada sürdürmesini istedi. Futbolcunun ısrarla, "Menajerimle anlaşın" çağrısı yapması üzerine böyle bir karar alan Muharrem Usta'nın, Rodallega'nın transferini hafta başına kadar sonuçlandırmakta kararlı olduğu ifade edildi.



AARON HUNT SÜRPRİZİ

Bu arada 10 numara arayan Trabzonspor, Hamburg'lu Aaron Hunt için girişimlere başladı. 30 yaşındaki Alman yıldız için yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.



TOLUNAY KAFKAS: FAZLA UZAMASIN

Akhisar Beleidyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor'un istediği oyuncuları Rodallega ile ilgili şunları söyledi: "Bu işi çok fazla kaşımaları veya uzatmaları bize ve oyuncuya zarar veriyor. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz."