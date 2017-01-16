CANLI | Osmanlıspor-Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini canlı anlatımla sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Osmanlıspor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM BURADA: OSMANLISPOR-BEŞİKTAŞ
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 19:00
Yayın: BeIN SPORTS
Sakatlar: Engin, Tugay, Pinto (Osmanlı) Caner, Ömer (Beşiktaş)
Cezalı: Musa Çağıran (Osmanlı)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Muhammed, Mehmet, Koray, Aminu, Maher, Regattin, Webo
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Talisca, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Cenk
2017'NİN İLK RESMİ MAÇI
Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 35 puanla ikinci sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye çalışacak.
Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşmasıyla 2017 yılının ilk resmi maçını oynayacak.
Geçen yılın son iki resmi karşılaşmasında ligde Gaziantepsporu 1-0, Ziraat Türkiye Kupasında Boluspor'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017'ye de galibiyetle başlamak için Osmanlıspor'un karşısına çıkacak.
Devre arası transfer döneminde Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a veren ve Ryan Babel ile Matej Mitrovic'i kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta Anderson Talisca da sezonun ikinci devresi için takımına katkı verebilecek. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk bölümünde sadece 6 maçta oynayabilen Talisca, ikinci bölümde siyah-beyazlıların gol yollarında en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
ABOUBAKAR YOK
Beşiktaşta, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda bulunan Vincent Aboubakar, Osmanlıspor karşısında forma giyemiyor. Aboubakar, ülkesinin kupadaki performansına bağlı olarak önümüzdeki maçlarda siyah-beyazlı kadroya dahil olacak.
ATIBA SINIRDA
Beşiktaşta Atiba Hutchinson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligin ilk bölümündeki 16 karşılaşmada 3 sarı kart gören Beşiktaşın tecrübeli orta saha oyuncusu, Osmanlıspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
15. RANDEVU
Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de 15. kez karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 31 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçlarda Beşiktaş, Ankara'da 3-2, İstanbul'da ise 3-1'lik skorla kazandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 7 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 14 golle yanıt verdi.