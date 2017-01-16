Talisca golle geri döndü

Spor Toto Süper Lig'İn 17. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor ile karşılaşıyor

Spor Toto Süper Lig'İn 17. haftasında Osmanlıspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. 20. dakikada hılzı gelişen Beşiktaş atağında Anderson Talisca, ceza sahası dışından çok düzgün vir vuruş yaparak topu filelere gönderdi ve Beşiktaş mücadelede 1-0 öne geçti. Ayak içiyle topu tam köşeye bırakan Talisca, Beşiktaş formasına kavuştuğu ilk maçında golü buldu.



Şenol Güneş orta sahada da Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de Talisca'yı oynattı. Başkent deplasmanında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Süper Lig'de 80 gün sonra forma giymiş oldu.

Gençlerbirliği ile 28 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan 9. hafta maçında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, böylece sakatlığının ardından Süper Lig'de formasına Başkent deplasmanındaki bir başka karşılaşmada kavuşmuş oldu.