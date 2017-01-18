Bonservisimi alın lütfen

“İnanıyorum ki, yönetim bonservisimi alacak, takım arkadaşlarımla birlikte hem Avrupa’da hem de ligde kalıcı başarılara imza atacağız”

Ligin ilk yarısında sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalan Talisca, kupadaki Boluspor maçının ardından ligde de Osmanlıspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak muhteşem bir dönüş yaptı. Beşiktaş'taki ilk beş ayının uyum sorunu ve sakatlıktan dolayı istediği gibi geçmediğini belirten Talisca, "Zor günlerimde beni yalnız bırakmayan teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma ve yönetime teşekkür ediyorum" dedi.