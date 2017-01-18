Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Canlı)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C grubu 5. hafta maçında A2'den canlı yayınlanacak olan maçta Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.Saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Heyecan fırtınası Türkiye'nin yeni kanalı A2'den yayınlanacak. Sarı-lacivertli takım, sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer'in forma giyemeyeceği maçı kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grubun diğer karşılaşmasında saat 12.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.



Stat: 19 Mayıs

Saat: 20.00

Yayın: A2

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Kulusic, Serdar Gürler, Scekic, Dos Santos, Ring, Aydın, Issah, Halil İbrahim, Khalili

Fenerbahçe: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Salih, Stoch, Caner, Karavaev, Aatif