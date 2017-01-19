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Beşiktaş, Kerim Frei için Birmingham ile anlaştı

  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 15:50 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 16:20
Beşiktaş, Kerim Frei için Birmingham ile anlaştı
Beşiktaş, Kerim Frei için Birmingham ile anlaştı

Beşiktaş, kanat oyuncusu Kerim Frei'nin transferine izin verdi.

Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Kerim Frei, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile anlaştı.

Siyah-beyazlı takımda düzenli olarak forma giyemeyen Kerim Frei, İngiltere'ye geri döndü. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in yedek kulübesinde kalacak oyuncularına takımdan ayrılabileceği yönünde rapor vermesinin bu transferde etkili olduğu bildiriliyor.

Olcay Şahan'ın ardından Kerim Frei'de siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı forma ile 113 maça çıkan genç kanat oyuncusu rotayı İngiltere'ye çevirdi. Alınan bilgilere göre Kerim Frei için Championship ekiplerinden Birmingham'ın Beşiktaş'a 2,5 milyon Avro ödediği ifade edildi.

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