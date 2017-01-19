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Sosa defteri kapanmadı

VOLKAN DEMİR
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017
Sosa defteri kapanmadı
Sosa defteri kapanmadı

Yönetim, iki günlük Milano ziyaretinden olumlu döndü. Sosa’nın, ‘Evet’ demesi halinde bu dönem olmasa bile gelecek sezon için görüşmeler devam edecek

Fenerbahçe yönetimi; Ali Yıldırım, Ozan Balaban, Önder Fırat ve takım menajeri Hasan Çetinkaya ile yaptığı iki günlük Milano çıkarmasında Jose Sosa'yı kiralamak için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Milan'ın CEO'su Galiani'nin yaptığı, "Hocamızla konuştuk, Sosa'yı bırakmayacağız" açıklaması sonrası, transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, transferin henüz olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanmadığını, görüşme sürecinin devam ettiğini belirtti. 6 AY İÇİN 2 MİLYON EURO
Sosa'nın ailesiyle görüşmek için süre istemesinin olumlu olduğunu savunan yönetim, Arjantinli'nin Fenerbahçe'ye 'evet' demesi halinde Milan'ın kendisine kolaylık sağlayacağına inanıyor. Fenerbahçe tarafından, Arjantinli yıldıza, 6 aylığına 2 milyon Euro'luk bir teklif sunulduğu ifade edildi. Sosa bu dönem olmasa bile gelecek sezon için de listede.

Transfer haberi Karavaiev'den
Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaiev, Ukrayna basınına verdiği röportajda, sarı-lacivertlilerin transfer listesiyle ilgili de çarpıcı bir açıklamaya imza attı. "Sleznyov, Rybka ve Sen. Türkiye neden Ukraynalı futbolcuların peşine düştü" sorusuna Karavaiev şu yanıtı verdi: "Bence bunun sebebi bizim yüksek seviyede oyuncular olmamız. Fenerbahçe'nin ciddi olarak Sydorchuk'la ilgilendiğini de biliyorum. Çok iyi bir futbolcu ve takımın merkezinde önemli katkı sağlayabilir."

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