Yetti Garry Bruma!

Kupadaki Elazığ maçında bencil oynadığı için Podolski’yi kızdıran Bruma, sol kanada geçmek isteyen yeni transfer Garry Rodrigues’e de postayı koydu

Maçın ikinci yarısında Yasin'in yerine Garry Rodrigues'i alan Riekerink yeni transferinden Bruma ile sürekli kanat değiştirmesini istedi. Rodrigues oyun içinde birkaç kez kanat değiştirmek için harekete geçti. Ancak Bruma buna yanaşmadı. Portekizli yıldız pozisyonlarda da bencillik yaparak Podolski'yi kızdırdı. Öyle ki Podolski, Bruma'nın pasıyla golü atarken topa öfkeyle vurdu ve sevinmedi.

YASİN'İ DE ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Bruma daha önce de Yasin'i saha içinde sinirlendirmişti. Yasin 5-1 kazandıkları Alanya maçından sonra Portekizli oyuncuyu pas atmadığı gerekçesiyle Riekerink'e şikayet etmişti. Tottenham'ın bonservisine 15 milyon Euro vermeye hazır olduğu Bruma yönetimi de terletmeye başladı. Ücretinin 4 milyon Euro seviyesine çıkarılmasını isteyen 22 yaşındaki oyuncu Cim Bom'un önerdiği 2.5 milyon Euro'yu kabul etmiyor.

BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN

ZİHİNSEL KISKANÇLIK

Elazığspor maçında Bruma, "Sol kanat bana ait. Ben rekabete girmem" tavrını sergiledi. Hatta Riekerink'in, "Kanat değiştirin" uyarısına Bruma kulak asmadı. Rodrigues'in Konya'da sol kanattan yaptığı etkili bindirmelerle fark yaratması, Sabri'nin attığı golün ortasına imzasını koyması ve izleyenlerin alkışını alması Bruma'yı zihinsel olarak bir kıskançlığa itmiş. Elazığ maçında Rodrigues oyuna girdikten sonra bile bütün paslar Bruma'ya gitti. Bruma müthiş deparlarına ve çalımlarına rağmen "Kıskançlık" saplantısı yüzünden final noktasında pas vermeyip "Ben atayım" egosuna kapıldı. Josue de ayağındaki topları vatandaşı Bruma'ya oynarken Rodrigues'e tek pas bile atmadı.



DAHA HIZLISI YOK

Galatasaray'da bu sezon performansı ile dikkat çeken Bruma, ligde ilk yarının en fazla gollük pozisyona sokan pas atan ikinci ismi olurken hızı ile de dikkat çekti. Portekizli futbolcu ligin en fazla sprint atan oyuncusu olurken, çalımda da Türkiye'nin zirvesinde.