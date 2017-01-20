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Beşiktaş, Kreim Frei'nin Birmingham'a transfer olduğunu açıkladı

  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 17:05 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 17:34
Beşiktaş, Kreim Frei'nin Birmingham'a transfer olduğunu açıkladı
Beşiktaş, Kreim Frei'nin Birmingham'a transfer olduğunu açıkladı

Beşiktaş'tan İngiltere Championship ekibi Birmingham'a transfer olan Kerim Frei'in bonservis bedeli açıklandı.

Beşiktaş'tan İngiltere Championship ekibi Birmingham'a transfer olan Kerim Frei'in bonservis bedeli açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamaya göre; Beşiktaş bu transfer için 2 milyon 250 bin Euro alacak. Birmingham Premier Lig'e yükselirse siyah-beyazlı takıma 500 bin Euro daha ödeyecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro
Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro
Birmingham City'de oynayacağı 20. maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."

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