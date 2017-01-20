Geldiği gibi gitti!

Rodallega transferinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Martin Caceres'ten ise vazgeçti. Dün İstanbul'da 3 saaatlik sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki oyuncunun istekleri dudak uçaklattı. 2.5 yılık sözleşme için sezon başına 2 milyon Euro, imza parası olarak da 13. milyon Euro isteyen Urugaylı stoperin maliyetinin düşünülen noktanın çok üzerine çıkması nedeniyle bordo-mavili yönetim transferden vazgeçti.



Bavullarla geldi ama..

Eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Caceres yanında getirdiği bavullarla kalıcı olmak için geldiğini gösterdi ama istediği ücret nedeniyle imza gerçekleşmedi.