Fenerbahçe'de Hernanes harekatı!

Geçen hafta İtalya’ya Sosa çıkarması yapan yöneticilerin ‘B Planı’ olan Hernanes için de nabız yokladıkları ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yöneticiler, Brezilyalı maestro için önümüzdeki hafta tekrar İtalya'ya giderek Juventus'a teklif sunacak.

Fenerbahçe'nin geçen hafta yaptığı İtalya seferiyle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. İki yöneticinin ilk hedef olan Jose Sosa için Milan'la görüştükten sonra, 'B planı' ile ilgili de girişimde bulunduğu kaydedildi. Edinilen bilgiye göre 10 numara adayları arasında yer alan Anderson Hernanes için de Juventus'un nabzı yoklandı



Bu ilk temasın ardından yöneticilerin önümüzdeki hafta yeniden İtalya'ya çıkarma yapacakları ve Hernanes'i kiralama teklifini Juventus'a sunacakları kaydedildi. İtalyan kulübü, forma şansı bulamayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu elden çıkarmaya hazır. Fenerbahçe için en önemli sorun Hernanes'i ikna etmek olacak.. KJAER YARIN SAHADA