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İlhan Cavcav yoğun bakımda

AA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.1.2017 11:27
İlhan Cavcav yoğun bakımda
İlhan Cavcav yoğun bakımda

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi.

Uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi.

Güven Hastanesinde ameliyata alınan İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İlhan Cavcav'ın durumunun ciddi olduğu, yönetim kurulu üyelerinin Güven Hastanesinde olduğu bildirildi.

Gelişmeler üzerine Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı öncesi bugün tesislerinde yapacağı son antrenmanın da ertelendiği öğrenildi.

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