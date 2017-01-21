Mehmet Ekici çok abartıldı

Gurbetçi futbolcuyu yıllardır yakından takip eden İskender Günen oyuncunun transfer sürecini analiz etti: Yetenekli bir oyuncu olabilir ama ben önce gösterdiğine bakarım. Mehmet bu sezon Trabzon'da ne yapmış? Bana göre çok çok abartıldı! Mehmet oyunun belli bölümlerinde ortaya çıkan, mücadele gücü çok olmayan bir isimdir...

Devre arasında Mehmet Ekici'nin adı çok geçti. İki kulüp çok istiyor, bu kadar abartılacak bir futbolcu mudur? "Fenerbahçe anlaştı" derken, Beşiktaş devreye girdi. Galatasaray için bile devreye girdi deniyor. Ne diyorsunuz?

Geldiği sezon performansı çok üst düzeydi. Geçen sene pek değildi. Trabzonspor'a katkı yapan isimlerden biri, yetenekli bir oyuncu ama ben gösterdiğine bakarım. Bu sezon ne yapmış? 3 tane gol atmış. Mehmet Ekici iyi oyuncu, orta alanda bulunması gereken bir isim ama şu anda içine girdiği durumda oynamak da içinden gelmiyor. Trabzon kadrosu içinde bulunursa verimli olur mu, biraz zor. Trabzonspor'u beyninden silmiş. Fenerbahçe'ye yarar mı, gittiği yerde görülür ama Fenerbahçe'de de yetenekli oyuncular var. Mehmet Ekici niye mutlak bulunması gereken bir isim diye düşünülüyor, hocaya sormak lazım. Beşiktaş'ın ise kesinlikle ihtiyacı yok.



Peki Beşiktaş'ın bu transfere gerçekten ihtiyacı yoksa Fenerbahçe'ye gitmesin diye mi talip oluyor?

Buna mantıklı demek güç. Rakibin gücü artar diye endişelenmemek lazım. Oyuncu bonservisleri niye bu kadar yukarı çıkıyor? Anadolu takımlarındaki oyunculardan birine büyük bir takım talip olduğu zaman diğeri de oluyor. Neden, bonservis yükselsin diye… Fenerbahçe takımında forvet arkası olarak Mehmet'i benim için düşünmek biraz zor. Bana göre çok çok abartıldı. İyi oyuncu ama ben esas saha içinde gösterdiğine bakarım. Şu anda performansı düşük…. (Murat Özbostan: 2 milyon Euro verdi F.Bahçe) 6 ay sonra bedava olan birisi için çok büyük rakamlar bunlar. Mehmet Ekici oyunun belli bölümlerinde ortaya çıkan, mücadele gücü çok olmayan bir isim. Fenerbahçe'nin yetenek seviyesine bakarsak Alper Potuk var mesela.



Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gitseydi, Aatif Trabzonspor'a gelseydi ne olurdu? Bir ihtimal hala olabileceği söyleniyor. Ne demek lazım?

Aatif bana göre; Trabzonspor'un aradığı bir isim. Sivas'tayken de söylüyordum, şimdi de söylüyorum. Fenerbahçe takımında uyum sorunu yaşadı belki ama Trabzon'da çok daha fazla katkı yapar. Trabzonspor'un alması gereken tek isimdi Sivas'tayken… Çok daha büyük katkı yapar.



Hedef günü kurtarmak

Trabzonspor sürekli transfer yapıyor. Ne düşünüyor sunuz?

600 milyon lira borç Trabzonspor için çok büyük bir rakam... Bugünün sorunu değil tabii bu, bu gelinen nokta aslında. Borçları azaltmak gerekiyor, bunun başka çaresi yok. Transferlere bak, 30'un üstü. Günü kurtarmak için yapıyorlar. Tabii yapmak zorunda kaldı. Kadroyu güçlendirmesen kümede kalman zordu. Ağır bir söz gibi duruyor ama değil, sorunları çoktu.

En iyi oyun Başakşehir'de



Başakşehir şampiyon olabilir mi? "Biz bu ifadeyi kullanmayacağız" diyorlar.

F.Bahçe maçı önemli. Başakşehir gerçekten bir takım. Mühim olan şu, kaç yıldır bir birliktelikleri var. Emre Belözoğlu da mesela çok çok önemli. Orta sahada Emre gibi bir oyuncu daha var mı, yok. Yaşı çok önemli değil, gösterdiği performans ve oyun daha önemli. Yaptıkları transferlere bakıldığı zaman da çok çok iyi…



Schalke'den Junior Caiçara'yı aldılar sağ beke…

Yaptıkları iş akılcı... Yavaş yavaş geldiler, üstüne koya koya geldiler. Şampiyonluk şansları var. Maç içinde diğer takımlara göre oynadıkları oyun daha önde. Bu mühimdir. Birbirleriyle uyumları, ilişkileri çok iyi… Başakşehir'i de kenara koyup "Olayı bir süre sonra bırakır" demek son derece yanlış.



Bu kadar faul çalınmaz

Bizim ligimizin seviyesi nedir?

Avrupa nerede, biz neredeyiz? Tempo açısından, hakemlerin oyuna teşvik etmesi lazım, topun oyunda kalma süresi bakımından… Hakemler hata yapabilir ama futbolun da bir yorumu var, kuralı var.. Bu kadar büyük hatalar göstere göstere olmaz. Mesela Premier Lig'de bir maç izlediğiniz zaman görüyorsunuz kuralların nasıl uygulandığını...



Sizin zamanınızda hakem hataları olmuyor muydu?

Hem de nasıl oluyordu! Görüntü yok, kamera yok. O zamanla fark çok fazla. Hakemlerin şimdi ceplerine giren para da fazla ama… Ona göre kendilerini eğitmeleri gerekiyor. İngiltere'de faul pozisyonları nasıl değerlendiriliyor? Oynatmak zorundasın oyunu… Çok fazla faul çalınıyor bu ülkede. En ufak bir harekette faul çalmak oyunu etkiliyor.



14 yabancı büyük hata

Transfer dönemi sürüyor. 3-4 tane oyuncu ismi duyuyoruz sürekli... Mehmet Ekici, Eto'o, Sosa… Transfer aklımızda sıkıntı var, oyuncu bulamıyorlar. Trabzonspor, Akhisar'dan Rodallega'yı istiyor.

Demek ki genç oyuncu gelmiyor. Yabancı oyuncu da Türk futboluna zarar vermeye başladı. Şunu da kabul etmemiz lazım, Türkiye'de genç oyuncu gelmiyor. Gelmemesinin nedeni şans vermememiz. Örnek, Ersun Yanal. Trabzonspor orta sahasında kim var şu an: Yusuf Yazıcı. Sezon başı neredeydi, yok. Yabancı transferi yaptığınız için ona verdiğiniz bir öncelik var. Bu çocuk kendini geliştirmek için oynamak zorunda. Bununla ilgili bir şeyler yapmak şart. Türk futbolunda genç oyuncunun gelişmesi 14 yabancının olduğu yerde kolay bir şey değil. Hazır oyuncu istiyorlar. Sorunlarımız fazla.



Genç milli takımların başarısı ne? O oyuncular A takımlara niye çıkamıyorlar?

Altyapıdaki takımlara başarılı başarısız olarak bakmam. Kaç oyuncu çıkıyor, ona bakarım. Başarısızlık çok önemli bir şey değil. Yukarıya 1- 2 oyuncu vermesi lazım. İşte dediğim bu, Türk futbolunda 14 yabancı artı mı oldu, eksi mi oldu, buna bakmalıyız. A Milli Takım için de önemli sorunlar başlar. Bana göre sayı çok.



BABEL NİYE ŞİMDİ DEĞERE BİNDİ

Galatasaray'ın almış olduğu puana baktığımız zaman, oyununa kıyasla son derece iyi. Birkaç oyuncunun gösterdiği performansla gidiyorlar. Aldıkları son oyuncu Garry Rodrigues, gereksinim duyulan tipte bir oyuncu muydu? Bence evet, bu tarz bir oyuncuya ihtiyaç vardı.

Ahmet Çalık iyi bir oyuncu… Bir kere genç ve gelişmeye açık. Son derece iyi transfer. Yabancıya vereceğiniz o şansı Ahmet'e verin.

Babel Kasımpaşa'dayken alan var mıydı? Çok büyük rakamlar bunlar… Transferde yanlışlarımız var. Kasımpaşa'ya geldi, burada talip olan yoktu. Şimdi aranılan isim oldu. Sorunu burada aramak lazım…