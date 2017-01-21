Quaresma ile 3 yıl daha

Beşiktaş yönetimi, Quaresma ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Daha önce senelik 1.6 milyon euro alan Portekizli, yeni sözleşme sonrasında senelik 2 milyon euro garanti para alacak.

Beşiktaş, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Sezon sonunda sözleşmesi

sona erecek olan Q7 ile masaya oturan siyah- beyazlı yönetim, 33 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık yeni bir mukavele konusunda tüm şartlarda anlaştı. Beşiktaş'tan senelik 1.6 milyon euro garanti para kazanan Quaresma'nın, yeni sözleşmenin ardından senelik 2 milyon euro garanti para alacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmezken, Quaresma, Darıca GB maçı sonrasında yaptığı "Başkanla konuştuk, sözleşme konusunda sıkıntı yok. 1-2 hafta içerisinde bu iş çözülür. Hem ben kalmak istiyorum hem de başkan benim burada kalmamı istiyor" açıklamasıyla ay sonunda resmi sözleşmelerin imzalanacağının müjdesini verdi. Bu arada Quaresma, kupadaki F.Bahçe eşleşmesi için, "Kazanmamız gereken önemli bir maç" yorumunu yaptı..