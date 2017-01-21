Umutsuz aşk Mandzukic

Golcü futbolcuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, satın alma opsiyonu için 10 milyon Euro önerdi. Ancak Juventus’un bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi

Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Mario Mandzukic için Juventus'a son teklifini yaptı. Siyah-beyazlıların İtalyan devine, "Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayalım, satın alma opsiyonunu da 10 milyon Euro olarak belirleyelim. Ayrıca oyuncunun 5 milyon Euro olan maaşının yarısını biz karşılayalım" önerisiyle gittiği öğrenildi. Ancak Juventus'un piyasa değeri 18 milyon Euro olan Mandzukic'i bu koşullarda vermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Hırvat futbolcuya Çin'den de çok cazip teklifler olması, bu transferi iyice zora soktu. İtalyan ekibinin Mandzukic'le ilgili resmi cevabını bekleyen siyah-beyazlılar, olumsuz yanıt almaları halinde, yeni bir santrfor arayışına girmeme ve sezonun ikinci yarısında eldeki oyuncularla devam etme kararı aldı.



SERİE A'DA MANDZUKİC

18 Maç 4 Gol 2 Asist 22 Şut 1119 Dakika

ÇİNLİLER KIRILMIŞ!

Ersan'I Beşiktaş'a bedelsiz olarak kiralamayı ve oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyi kabul eden Hebei China Fortune, Türk basınında yer alan haber ve demeçlerden rahatsız oldu. Çin kulübünün yetkilileri, Ersan'a "Son dönemde yaşananlardan dolayı kırıldık ve incindik. Transferin böyle şekillenmesi bizi üzdü" dedi. Bu gelişme tecrübeli stoperin Beşiktaş'a geliş sürecini olumsuz etkiledi.





SOBOL ASKIDA!

Beşiktaş, Mandzukic ve Ersan Gülüm'ün transferinin yanı sıra Sobol'da da sorun yaşıyor. Ukraynalı genç oyuncuyu 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan siyahbeyazlılar, Shakhtar Donetsk'in, 6 milyon Euro bonservis talebi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Shakhtar Donetsk'in istediği rakamı çok bulan Beşiktaşlı yöneticiler, Sobol transferini şimdilik askıya aldı.



TOSİC GÖBEK ATTI!

Beşiktaş'ta 32 yaşına giren Tosic için doğum günü partisi düzenlendi. Sırp savunmacının pastası kesilirken göbek atması dikkatlerden kaçmadı.





KERİM FREİ'DEN DUYGUSAL VEDA

Beşiktaş'ın 2 milyon 250 bin Euro'ya İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye sattığı Kerim Frei, sosyal medya hesabı üzerinden siyahbeyazlı kulübe veda etti. Frei, "Üç buçuk yıl boyunca şanlı forması için ter döktüğüm kulübüme, her zaman yanımda olan takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve en önemlisi taraftarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.