Canlı | Fenerbahçe-Başakşehir

Fenerbahçe ile Başakşehir ligin 18. haftasında İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

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Geçen haftaki Adanaspor beraberliği ile sezonun ikinci yarısına ummadığı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. maçında bugün lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup ederek hem ligin tek namağlup takımı olan Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.

MAÇTAN DAKİKA DAKİKA CANLI ANLATIM

AATIF KADRODA YOK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakatlığı veya kart cezası nedeniyle görev yapamıyor. Sol bacak üst arka adalesinde yırtık bulunan Mehmet Topal ve arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda olan Sow ile G.Birliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı forma giyemedi. Ayrıca yine G.Birliği sınavında dizinden sakatlanan Aatıf da kadroya alınmadı. Faslı futbolcunun ağrılarının ciddi olduğu ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı dile getirildi.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK VAR

Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci kart cezası, Hakan Özmert ise sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alamadı

KADIKÖY'DE HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe'nin kendi sahasında rakibine karşı bariz üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da hiç kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 7 galibiyeti ise arka arkaya kazandı. Kanarya, rakibine gollerde de büyük üstünlük kurdu. Ülker Stadı'ndaki maçlarda F.Bahçe 16, Başakşehir ise 5 gol kaydetti.

HASAN ALİ KALDIRIM CEZA SINIRINDA

Sol bek Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, turuncu-lacivertli takım karşısında da sarı kart görürse gelecek haftaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.



FENER 8-7 ÖNDE

Ligde 18. kez karşılaşacak iki takımdan Fenerbahçe'nin 8, Başakşehir'in 7 galibiyeti var; 2 maç da berabere sonuçlandı.

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 19:00

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN SPORTS 1



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Salih, Alper, Lens, Fernandao.

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Eren, Eren, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı