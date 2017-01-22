Türkiye’de hakemlik şansı kalmadı

“Hiç alakası olmayan bir pozisyonda penaltı çaldı. Amip gibi kendisini yiyip bitiriyor. Artık bu ülkede hakemlik yapma şansı kalmamıştır.”

Karabük'te bırakılan 3 puan Galatasaray yönetimini çileden çıkardı. Maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Levent Nazifoğlu, hakem Cüneyt Çakır hakkında ağır ifadeler kullandı. Türkiye'de artık kimsenin Çakır'a güvenmediğini belirten Nazifoğlu şöyle konuştu:

Çakır'ın artık bu ülkede hakemlik yapma şansı kalmamıştır. Alakası olmayan pozisyonda, lehimize faul olan pozisyonda penaltı çaldı.

İnanmadığı pozisyonu penaltı olarak değerlendirmiştir. Amip gibi kendisini yiyip bitiriyor. Bizim için penaltıyı vermesi sürpriz olmadı. Çakır'ı izlerken bir devin çöküşünü izledik.

5 bin kişilik Karabük seyircisinin baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem...

Biz Podolski'yi yollamak istemiyoruz. Mutsuz olduğunu söyledi, eşi ve çocuklarının yanında olmak istediğini söyledi.

Maçtan sonra herkesin görüş bildirmesi kolay. Ne yapalım şimdi? Hocamız var, onun kararlarına saygı duymak zorundayız.



MAÇTAN SONRA TESELLİ ETTİ...

Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, maçtan sonra Galatasaraylı futbolcuları teselli etti. PAOK'tan eski öğrencisi Rodrigues'le hasret gideren Hırvat teknik adam, sahadan üzgün ayrılan sarı-kırmızılı oyunculara sarılıp moral vermeye çalıştı.

PODOLSKİ

25 Pas

%84 Pas isabeti

1 Şut (isabetsiz)

3 Kaybettiği ikili mücadele

2 Kazandığı ikili mücadele