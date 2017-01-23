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Quaresma'dan Şenol Güneş açıklaması

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 22:34 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 22:47
Quaresma'dan Şenol Güneş açıklaması
Quaresma'dan Şenol Güneş açıklaması

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında 1 gol, 2 asist yaparak maçın adamı olan Ricardo Quaresma, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda teknik direktör Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu

İşte Quaresma'nın açıklamaları:
"Liderliğe oturduğumuz için mutluyuz ama önümüzde çok kritik maçlar var. Bu şekilde takım oyunu ile devam edersek, başarılı oluruz. Önemli olan takım olmak. Şenol Güneş ile bugüne kadar problem yaşamadık. Hoca çok tecrübeli ve insanı anlıyor. Beşiktaş'ta uzun bir süre onunla beraber çalışmak istiyorum. Örnek aldığım bir insan. Her şeyimiz onun için. Aramızda hiçbir sıkıntı yok ve olmaz da"

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