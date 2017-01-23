Sobol geliyor

21 yaşındaki futbolcu bu hafta İstanbul’a geliyor. Sobol’u kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, kiralama bedeli olarak 100 bin Euro ödeyecek. Oyuncu ise 500 bin Euro alacak

Beşiktaş, sol bek transferinde Zorya Luhansk takımında forma giyen Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Eduard Sobol'u renklerine bağlıyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu Ryan Babel ve Matej Mitrovic ile güçlendiren Beşiktaş, üçüncü transferini ise Sobol ile yapacak. 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer edecek siyahbeyazlılar, Shakhtar'a kiralama bedeli olarak 100 bin Euro, oyuncuya da 500 bin Euro verecek. Sobol'un yarın İstanbul'a geleceği bildirildi. Sobol, Zorya Luhansk adına bu sezon 12 lig, 1 Ukrayna Kupası, 5 de Avrupa Ligi mücadelesinde bin 246 dakika forma giyerken, takımına gol ve asist katkısı yapamadı.

BEŞİKTAŞ ZİRVE İÇİN ALANYA'DA

Zirve yarışının kıyasıya sürdüğü Süper Lig'de Beşiktaş, liderlik için Alanyaspor'un konuğu oluyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in dün Fenerbahçe'ye yenilmesiyle bugün kazanırsa ilk sıraya yükselecek.