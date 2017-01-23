Zirvede Fenerbahçe Tufanı

Lider Medipol Başakşehir’in 26 maçlık yenilmezlik serisine son veren Advocaat’ın öğrencileri, şampiyonluk yolunda umut tazeledi

Mücadeleye bıçak sırtında çıkan Kanarya, kaybetse liderin 10 puan gerisine düşecekti. Hırslı ve istekli oyun, ilk yarıda meyvesini verdi. Ozan Tufan'ın Belözoğlu'na çarparak ağları bulan şutu zirvede dengeleri değiştirdi



Fernandao, penaltıyı kaleciye nişanlamasına rağmen üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, puan farkını Medipol Başakşehir ile 4'e, Galatasaray ile 1'e indirdi



Fenerbahçe final maçına, Başakşehir ise sadece 'önemli bir lig maçına' çıkmıştı Kadıköy'de... Sarılacivertliler, can havliyle önce fiziksel üstünlük kurmaya çalıştı rakibine... İlk 25 dakikadaki itiş-kakış üretkenliğe darbe vurdu. İlk net pozisyon 28'de geldi. Soldan Hasan kesti, Salih geriye doğru çıkardı, Ozan'ın 20 metreden vuruşu Emre Belözoğlu'na çarpıp ağlara gitti: 1-0... Başakşehir, ikinci 45'e top kontrolü ve oyun baskısı ile başladı. 50'de yeni transfer Caiçara sağdan yaya yolladı, Visca'nın bomboş plasesinde Demirel başarılıydı. 55'te genç Cengiz sağ çapraz ceza sahası dışından kesme yolladı, Demirel bu kez de 90'dan aldı topu. Fenerbahçe, maçı koparma şansını 74'te yakaladı. Epureanu tarafından düşürülen Fernandao, penaltıyı kendisi kullandı ama Babacan'a takıldı. Son 15 dakika büyük bir Başakşehir baskısına sahne oldu. Ancak pozisyon üretemediler. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yeniden umutlandı.



Zoru seviyor

Advocaat, zirve mücadelesi verdiği rakipleri karşısında başarılı bir performans sergiledi. Galatasaray'ı yendi. Beşiktaş ile berabere kaldı. Başakşehir'den ilk yarıdaki 1-0'lık yenilginin rövanşını aynı sonuçla aldı.