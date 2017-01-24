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'tan bombası!

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 15:03 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 16:14
Beşiktaş'tan Demba Ba bombası!
Beşiktaş'tan Demba Ba bombası!

Alanyaspor'u 4-1 yenerek liderliğe yükselen , forvet hattını eski futbolcusu ile güçlendirdi.

Ntvspor'un verdiği son dakika bilgisine göre , pazartesi günü için sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünde bir soruna rastlanmazsa oyuncu ile sözleşme imzalanacak.

Sözleşme imzalanırsa yıldız golcünün yarım sezon için 1.250.000 Euro alacağı belirtildi.

REKOR BONSERVİSLE GİTMİŞTİ

2014/2015 sezonunda da Beşiktaş forması giyen Demba Ba daha sonra 13 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Shanghai Shenhua takımına olmuştu.

METİN ALBAYRAK SİNYALİ VERMİŞTİ

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Alanyaspor maçından sonra "Demba Ba, Türkiye'yi biliyor. Takımı iyi tanıyor. İyi bir Demba Ba'ya kimse 'hayır' demez. En büyük çekincemiz sakatlığı." açıklamalarında bulunmuştu.

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