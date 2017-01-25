Demba Ba’ya şartlı evet

Siyah-beyazlılar, geçen yıl Temmuz ayında ayağı kırılan ve Mart sonunda sahalara dönmesi beklenen yıldız futbolcuya, “Detaylı sağlık kontrolünden geçersin, doktorlarımız uygun görürse, oturur konuşuruz” dedi

Beşiktaş'ın 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'in Shanghai Shenhua takımına sattığı Demba Ba'nın yeniden siyahbeyazlı takıma dönmesi gündeme geldi. Bir süre önce kulüple temasa geçip, "Beni alın, sizi mahcup etmem" diyen Senegalli golcüye, yönetimin şartlı onay verdiği öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin, tecrübeli futbolcuyla yaptıkları görüşmede, "Detaylı sağlık kontrolünden geçersin, doktorlarımız uygun görürse, oturur konuşuruz. Sonuç itibarıyla taraftarımız seni, sen de onları çok seviyorsun" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.



BAZI YÖNETİCİLER "HAZIR FORVET" İSTİYOR

Türkiye'de gösterdiği başarılı futbolu, Çin'de de tekrarlayan ancak Shenhua'nın geçtiğimiz yılın Temmuz ayında SPIG ile oynadığı maçta ayağı kırılan Demba Ba, rezerv takıma gönderilmişti. Mart ayının sonlarında sahalara dönmesi beklenen tecrübeli oyuncu ile sağlık kontrollerinden çıkacak sonuca göre sözleşme yapılmasının gündeme geleceği ve Çin kulübünün kiralama bedeli istemediği belirtildi. Ancak Beşiktaş yönetiminde bazı isimlerin, "Bize hemen oynayacak forvet lazım. O uzun süre kadar bekleyemeyiz" diyerek bu transfere olumsuz baktığı gelen bilgiler arasında...



Beşiktaş karnesi (2014-15)

44 Maç

3362 Dakika

27 Gol

7 Asist

5 Sarı kart



S. Shenhua karnesi (2015-16)

37 Maç

3178 Dakika

29 Gol

6 Asist

5 Sarı kart





Demba Ba, futbolcu kimliğinin yanı sıra kişiliği ile sadece Beşiktaşlı futbolseverlerin değil, diğer takım taraftarlarının da sevgisini kazanmıştı.

